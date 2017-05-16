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Рубрика: Новости Донбасса
16-05-2017, 13:08
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Штаб АТО: войска ДНР заняли новые позиции «в серой зоне» возле Песок

В штабе АТО подтверждают информацию о том, что подразделения ДНР продвинулись и заняли новые позиции под Донецком. Теперь они обустраиваются в «серой зоне» возле населенного пункта Пески.

«Недавно наши десантники сорвали очередную их попытку продвинуться вперед: оккупанты частично заняли новые позиции в серой зоне вблизи населенного пункта Пески, недалеко от временно оккупированного украинского Донецка», - говорится в сообщении.

Так, бойцы пошли в наступление, применяя артиллерию и стрелковое оружие. Дальнейшее продвижение украинские военные остановили, однако новые позиции в ДНР все-таки заняли.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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