Штаб АТО: войска ДНР заняли новые позиции «в серой зоне» возле Песок

В штабе АТО подтверждают информацию о том, что подразделения ДНР продвинулись и заняли новые позиции под Донецком. Теперь они обустраиваются в «серой зоне» возле населенного пункта Пески.

«Недавно наши десантники сорвали очередную их попытку продвинуться вперед: оккупанты частично заняли новые позиции в серой зоне вблизи населенного пункта Пески, недалеко от временно оккупированного украинского Донецка», - говорится в сообщении.

Так, бойцы пошли в наступление, применяя артиллерию и стрелковое оружие. Дальнейшее продвижение украинские военные остановили, однако новые позиции в ДНР все-таки заняли.