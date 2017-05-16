ОБСЕ: майские праздники стали одними из самых смертоносных на Донбассе

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Мартин Сайдик назвал минувшие майские праздники одними из самых смертоносных на востоке Украины. В это время не прекращались обстрелы, погибли мирные жители.

«Прошедшие праздничные дни стали одними из самых смертоносных за очень долгое время. То, что произошло, - абсолютно недопустимо. Невинные мирные люди пали жертвами применения тяжелой артиллерии, которая должна была быть давно уже выведена», - подчеркнул Сайдик.

ОБСЕ призывает стороны конфликта соблюдать режим прекращения огня.