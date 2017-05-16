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Рубрика: Новости Украины и мира
16-05-2017, 14:33
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Генштаб: в Украине начинается призыв офицеров запаса

В ближайшее время в Украине стартует призыв офицеров запаса, получивших воинские звания при окончании соответствующих военных кафедр, на военную службу.

«Уже есть решение, и в ближайшее время начнется призыв офицеров запаса. Это те офицеры, которые получили офицерские звания, закончив соответствующие кафедры военной подготовки, они находятся в запасе. И сейчас как раз особый военный период, когда они нам нужны», - сообщил на брифинге заместитель начальника Главного управления оборонного и мобилизационного планирования Генерального штаба Вооруженных Сил Украины полковник Сергей Масловский.

Воевать в зоне АТО они будут только по собственному желанию.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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