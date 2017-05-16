Спасение похищенного ребенка за 10 минут: в Мариуполе запустили бесплатное мобильное приложение «Полиция Донетчины»

Сегодня, 16 мая, в Мариуполе официально запустили бесплатное мобильное приложение «Полиция Донетчины». Оно поможет мариупольцам круглосуточно держать связь с правоохранителями и вызвать наряд всего одним кликом, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Презентацию возможностей мобильного приложения провел один из разработчиков проекта Денис Пефтиев, заместитель начальника управления информационной поддержки и координации полиции 102 ГУНП в Донецкой области. По его словам, среди основных функций приложения - экстренный вызов полиции, сообщение о правонарушении в полицию в режиме «Свидетель», автоматическая проверка номера автомобиля на предмет угона, родительская забота (установление «зоны безопасности» для ребенка), возможность оставить отзыв о работе полиции и читать актуальные новости о резонансных событиях и работе полиции.

Собравшимся также показали, как работает сервис. По легенде, неизвестный мужчина похитил девочку в центре города и скрылся на автомобиле. Его жертва успела нажать кнопку 102. Преступление увидели три подростка, которые сфотографировали это на телефоны и направили в полицию, воспользовавшись режимом «свидетель». В это время видеокамеры определили номер машины и начали отслеживать его перемещение в режиме онлайн.

В результате уже через 10 минут девочка была освобождена, а «преступник» задержан.

«Такой центр безопасности, такое программное обеспечение в Украине пока только у нас, в Донецкой области. Если мы вместе с вами будем в дальнейшем это развивать, то мы будем спасать наших детей, спасать наших людей», - отметил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.