От «Жаль, что не раньше» до «Измена и фсьопропало»: как известные украинцы отреагировали на запрет «ВКонтакте» и «Одноклассников»

Как сообщалось ранее, сегодня президент Петр Порошенко официально ввел санкции в отношении популярных российских сайтов, среди которых соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», Mail.ru, Яндекс, Кинопоиск.

Украинцы неоднозначно отреагировали на эту новость, и неудивительно – даже обсуждение запрета проходит в социальных сетях. И в первую очередь, недовольны представители шоу-бизнеса.

«У группы The Hardkiss "ВКонтакте" 310 000 подписчиков со всего мира. Клип на украиноязычный трек "Антарктида" за сутки набрал более 1 000 000 просмотров, в то время как в глубокоуважаемом мной "Фейсбуке" украинский продукт и на 300 000 просмотров не поддержали. "ВКонтакте" - наша главная платформа для продвижения, которую мы строили много лет. Как вы нам это компенсируете?! Транспортируете резко всех в "Фейсбук"?!» - возмущается солистка группы Юлия Санина. «Это ужас», - поддержала ее в комментариях солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева.

«В целях национальной безопасности Вконтакте запретили на 3 года. Наконец-то я смогу без страха ходить по темным, ухабистым улицам, не бояться квартирных воров, и не следить за курсом доллара в обменках. Я уже на себе ощущаю дыхание безопасности и благополучия», - пишет редактор Наталья Соколова.

Однако есть и пользователи, поддерживающие запрет. «Запрет доступа к россоцсетям - это вопрос безопасности. Жаль что не раньше. Объясняю доступно. На серверах этих соцсетей в РФ, куда имеют прямой доступ спецслужбы страны-агрессора согласно своим внутренним законодательством, хранятся не только личные данные украинских пользователей, а и информация об их перемещения (геолокация в смартфонах), контакты, связи, фото с той же геолокации. Среди пользователей есть служащие ВСУ и госслужащие, которые не очень поняли призывы компетентных органов добровольно отказаться от использования российских сетей через вышеприведенные причины. А разговоры о цензуре являются ущербными в условиях свободного и неограниченного существования Фейсбука, Твиттера и тп, на серверы которых российские органы доступа не имеют», - отмечает нардеп Владимир Арьев.

«Яндекс, ВК и ОК, давай досвидания! Це перемога, ребята. Хотя уровень интеллекта в нашем сегменте фб по итогу рискует сильно снизиться», - поддерживает его лидер волонтерской организации "Вернись живым" Виталий Дейнега.