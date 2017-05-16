Интернет-ассоциация Украины: сейчас заблокировать российские сайты невозможно технически

В Интернет-ассоциации Украины заявляют о том, что прямо сейчас заблокировать для украинцев попавшие в санкционный список российские сайты и соцсети, среди которых «ВКонтакте», «Одноклассники» и Яндекс, технически невозможно.

«По состоянию на сегодня это не возможно выполнить», - заявил председатель Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко.

По его словам, для блокировки необходимо время и большие средства на переоснащение оборудования и изменение топологии сети.

Но даже если провайдеры и заблокируют сайты, блокировку легко обойти. «Любой вид блокировки (DNS, URL, IP-адрес,etc) неэффективен, продвинутые пользователи легко его обойдут», - уверяет председатель ассоциации "Телекоммуникационная палата Украины" Татьяна Попова.