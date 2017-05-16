Мариуполь передал три здания для филиала Донецкого юридического института МВД

Сегодня в торжественной обстановке ректору Донецкого юридического института МВД передали документы на три здания по проспекту Нахимова, 7 и проспекту Лунина, 89. Их общая площадь – более 8 тысяч квадратных метров, и именно здесь будут размещены учебные корпусы и общежитие мариупольского филиала вуза, сообщает пресс-служба горсовета.

Уже в сентябре институт откроет двери для первокурсников и магистров и начнет обучение по направлениям «Право» и «Правоохранительная деятельность».

«Сегодня мы делаем еще один важный шаг к развитию Мариуполя, укрепляя фундамент сотрудничества между городом и Донецким юридическим институтом МВД Украины», - отметил мэр Вадим Бойченко во время передачи документов.