В Mail.Ru Group заявили, что будут и дальше работать в Украине

В Mail.Ru Group опубликовали заявление-реакцию на решение украинских властей о запрете российских сайтов, среди которых «ВКонтакте», «Одноклассники», Яндекс и Mail.Ru. Здесь пообещали, что и дальше будут работать для украинцев, а в работе сервиса ничего не изменится.

«Мы с сожалением восприняли новость о политически мотивированном решении властей Украины запретить использование социальных сетей ВКонтакте, Одноклассники, и ресурсов Mail.Ru на территории своей страны... Мы убеждены, что в интернете нет границ. Мы никогда не участвовали в политике. Мы не нарушили ни один закон Украины. Все, что мы делаем и продолжим делать, это удобные сервисы», - говорится в заявлении.

Специалисты советуют украинцам обходить блокировку сайтов. «Нашей многомиллионной аудитории на территории Украины мы хотим сказать, что в нашей работе ничего не изменится, мы будем продолжать предоставлять все сервисы нашим пользователям во всех странах, а существующие возможности специальных сервисов позволят продолжить использовать наши интернет-ресурсы. Интересы пользователей всегда были нашим приоритетом», - подчеркнули в Mail.Ru Group.

«Одноклассники» также продолжат работу на территории Украины – специалисты соцсети уже ищут для этого способы. «Сервисы ОК всегда служили объединению людей вне политики и географических границ. Мы надеемся, что интересы наших пользователей останутся на первом месте. Вместе мы найдем способ оставаться на связи, и 9,5 млн украинских пользователей ОК, наши партнеры и рекламодатели смогут пользоваться сервисами социальной сети так, как они привыкли», - заявила директор по коммуникациям "Одноклассников" Анастасия Жбанова.

«К сожалению, решение украинских властей касается не только нас. Это санкции против 11 миллионов украинских пользователей, которые ежемесячно выбирают наши сервисы, и против тысяч украинских организаций, которые используют наши технологии и сервисы для развития своих бизнесов. Бизнес группы компаний «Яндекса», конечно, очень большой, и санкции не окажут на него негативного влияния. Но мы считаем Украину важной частью нашей работы и сожалеем, что санкции сводят на нет все многолетние усилия нашей команды. Главный пострадавший от санкций – это украинский пользователь», – заявили в пресс-службе «Яндекса»