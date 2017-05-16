«Укртелеком» начал блокировать «ВКонтакте», «Одноклассники» и другие российские сайты

Телекоммуникационная компания "Укртелеком" уже начала работы над блокированием российских сайтов, попавших в санкционный список.

«Укртелеком выполняет требования указа президента Украины №133/2017 о запрете предоставления услуг доступа в перечень веб-ресурсов, которые детализированы в тексте указа. Процесс довольно сложный и требует определенного времени, учитывая значительное количество ресурсов. Работы уже начаты», - заявил директор по корпоративным коммуникациям "Укртелекома" Михаил Шуранов.

В компании предупреждают, что полное блокирование может занять некоторое время – по предварительным подсчетам, от нескольких дней до недели.