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Рубрика: Новости Украины и мира
16-05-2017, 17:06
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«Укртелеком» начал блокировать «ВКонтакте», «Одноклассники» и другие российские сайты

Телекоммуникационная компания "Укртелеком" уже начала работы над блокированием российских сайтов, попавших в санкционный список.

«Укртелеком выполняет требования указа президента Украины №133/2017 о запрете предоставления услуг доступа в перечень веб-ресурсов, которые детализированы в тексте указа. Процесс довольно сложный и требует определенного времени, учитывая значительное количество ресурсов. Работы уже начаты», - заявил директор по корпоративным коммуникациям "Укртелекома" Михаил Шуранов.

В компании предупреждают, что полное блокирование может занять некоторое время – по предварительным подсчетам, от нескольких дней до недели.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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