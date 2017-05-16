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Рубрика: Новости Украины и мира
16-05-2017, 18:11
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В Украине вводят штрафы за ношение георгиевской ленты

В ходе сегодняшнего заседания Верховная Рада приняла в целом законопроект № 2987 «О внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета изготовления и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты».

Таким образом, нардепы поддержали введение штрафов за ношение георгиевской ленты или ее изображения: за первое нарушение - 850-2550 гривен, за повторное - от 2 550 до 5 100 гривен или админарест до 15 суток.

При этом не будет наказываться использование георгиевской ленты или ее изображение:

  • на документах государственных органов и органов местного самоуправления, принятых или изданных до 1991 года;
  • на документах, выданных учреждениями образования и науки, предприятиями, учреждениями, организациями до 1991 года;
  • в экспозициях музеев, тематических выставках, Музейном фонде Украины, а также библиотечных фондах на различных носителях информации;
  • в произведениях искусства,
  • в процессе научной деятельности, в том числе во время научных исследований и распространения их результатов не запрещенным законодательством Украины способом;
  • на оригиналах боевых знамен;
  • на государственных наградах, юбилейных медалях и других отличиях, которыми награждались лица до 1991 года и в течение 1991-2015 годов в связи с годовщиной событий периода Второй мировой войны, а также на документах, удостоверяющих награждения ими;
  • на надгробных сооружениях, расположенных на территории мест захоронений, мест почетных захоронений;
  • во время изложения или реконструкции (в частности, исторической) исторических событий;
  • в частных коллекциях и частных архивных собраниях;
  • как объектов антикварной торговли;
  • в пособиях, учебниках и других материалах научного, образовательного и учебного характера, которые используются в учебном, учебно-воспитательном и образовательном процессах.

Источник: городской сайт Мариупольские новости

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