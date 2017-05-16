В Украине вводят штрафы за ношение георгиевской ленты

В ходе сегодняшнего заседания Верховная Рада приняла в целом законопроект № 2987 «О внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета изготовления и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты».

Таким образом, нардепы поддержали введение штрафов за ношение георгиевской ленты или ее изображения: за первое нарушение - 850-2550 гривен, за повторное - от 2 550 до 5 100 гривен или админарест до 15 суток.

При этом не будет наказываться использование георгиевской ленты или ее изображение: