В Украине вводят штрафы за ношение георгиевской ленты

В ходе сегодняшнего заседания Верховная Рада приняла в целом законопроект № 2987 «О внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета изготовления и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты».
Таким образом, нардепы поддержали введение штрафов за ношение георгиевской ленты или ее изображения: за первое нарушение - 850-2550 гривен, за повторное - от 2 550 до 5 100 гривен или админарест до 15 суток.
При этом не будет наказываться использование георгиевской ленты или ее изображение:
- на документах государственных органов и органов местного самоуправления, принятых или изданных до 1991 года;
- на документах, выданных учреждениями образования и науки, предприятиями, учреждениями, организациями до 1991 года;
- в экспозициях музеев, тематических выставках, Музейном фонде Украины, а также библиотечных фондах на различных носителях информации;
- в произведениях искусства,
- в процессе научной деятельности, в том числе во время научных исследований и распространения их результатов не запрещенным законодательством Украины способом;
- на оригиналах боевых знамен;
- на государственных наградах, юбилейных медалях и других отличиях, которыми награждались лица до 1991 года и в течение 1991-2015 годов в связи с годовщиной событий периода Второй мировой войны, а также на документах, удостоверяющих награждения ими;
- на надгробных сооружениях, расположенных на территории мест захоронений, мест почетных захоронений;
- во время изложения или реконструкции (в частности, исторической) исторических событий;
- в частных коллекциях и частных архивных собраниях;
- как объектов антикварной торговли;
- в пособиях, учебниках и других материалах научного, образовательного и учебного характера, которые используются в учебном, учебно-воспитательном и образовательном процессах.