vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1567 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
16-05-2017, 18:24
Просмотров: 370
Комментариев: 0

В штабе АТО опровергают свою же информацию о захвате бойцами ДНР «серой зоны» под Донецком

Как сообщалось ранее, сегодня пресс-центр штаба АТО сообщил о том, что войска ДНР заняли новые позиции в «серой зоне» в районе населенного пункта Пески. В заявлении говорилось: «Российские оккупационные войска продолжают пренебрегать минскими договоренностями. Недавно наши десантники сорвали очередную их попытку продвинуться вперед: оккупанты частично заняли новые позиции в серой зоне вблизи населенного пункта Пески, недалеко от временно оккупированного украинского Донецка».

Однако сейчас ведомство опровергает данную информацию и уверяет, что журналисты неправильно растолковали данные.

Вот о чем говорится в «свежем» заявлении: «Сегодня, 16 мая, некоторые средства массовой информации распространили сообщение пресс-центра штаба АТО про "частично занятые новые позиции российско-террористическими войсками в серой зоне вблизи населенного пункта Пески", которое приобрело значительную огласку. Пресс-центр штаба Антитеррористической операции сообщает, что указанная информация не соответствует действительности, и была неверно изложена и освещена. Военнослужащие сил АТО ни одного метра украинской земли не отдали и не отдадут».

При этом предыдущее сообщение уже удалено.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»