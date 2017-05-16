В штабе АТО опровергают свою же информацию о захвате бойцами ДНР «серой зоны» под Донецком

Как сообщалось ранее, сегодня пресс-центр штаба АТО сообщил о том, что войска ДНР заняли новые позиции в «серой зоне» в районе населенного пункта Пески. В заявлении говорилось: «Российские оккупационные войска продолжают пренебрегать минскими договоренностями. Недавно наши десантники сорвали очередную их попытку продвинуться вперед: оккупанты частично заняли новые позиции в серой зоне вблизи населенного пункта Пески, недалеко от временно оккупированного украинского Донецка».

Однако сейчас ведомство опровергает данную информацию и уверяет, что журналисты неправильно растолковали данные.

Вот о чем говорится в «свежем» заявлении: «Сегодня, 16 мая, некоторые средства массовой информации распространили сообщение пресс-центра штаба АТО про "частично занятые новые позиции российско-террористическими войсками в серой зоне вблизи населенного пункта Пески", которое приобрело значительную огласку. Пресс-центр штаба Антитеррористической операции сообщает, что указанная информация не соответствует действительности, и была неверно изложена и освещена. Военнослужащие сил АТО ни одного метра украинской земли не отдали и не отдадут».

При этом предыдущее сообщение уже удалено.