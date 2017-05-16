Полиция: в Мариуполе в результате аварии пострадал мопедист

Как сообщали «Мариупольские новости» ранее, сегодня днем на проспекте Нахимова, возле кинотеатра «Комсомолец», произошло ДТП с участием мопеда.

Подробности аварии рассказали в пресс-службе горуправления полиции: «Около 14 часов на перекрестке проспекта Нахимова и улицы Бахчиванджи 54-летний водитель мопеда «Вайпер» совершил наезд на автомобиль «Таврия» под управлением 29-летнего водителя, который остановился на перекрестке на красный сигнал светофора».

В результате пострадал мопедист.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ст. 286 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами).