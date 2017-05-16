Две мариупольские школы вскоре могут стать украиноязычными

Сегодня в Мариуполе прошло заседание постоянных комиссий, в ходе которого директор Департамента образования горсовета Светлана Добровольская представила проект решения «О присвоении статуса украиноязычных школам №10 и 34».

Данный вопрос уже обсудили с родителями, и если решение утвердят на сессии горсовета, обучение в этих школах уже с сентября будет проводиться на украинском языке, сообщает пресс-служба горсовета.

В 10-й школе с нового учебного года планируют открыть 5 классов с 140 учениками, которых будут обучать на украинском языке. В 34-й школе уже есть 5 таких классов, а в следующем году появятся еще два первых и десятый класс с таким обучением.

Ученики русскоязычных классов смогут перейти в украиноязычные по собственному желанию.