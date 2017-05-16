Журналисты «Новостей Донбасса» провели опрос среди жителей Мариуполя и выяснили, как они относятся к запрету российских сайтов в Украине.
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Рубрика: Новости Мариуполя
16-05-2017, 19:32
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Как мариупольцы отнеслись к запрету российских сайтов
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»