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Рубрика: Новости Донбасса
16-05-2017, 19:58
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[Фото]

Старая часть Авдеевки вновь под обстрелом: снаряд разорвался во дворе частного дома

Сегодня около 17:45 старая часть Авдеевки опять попала под мощный обстрел. Один из снарядов разорвался во дворе частного жилого дома. В результате в доме выбиты окна, осколками повреждены стены и крыша.

По информации пресс-службы областного главка полиции, чудом никто из жильцов не пострадал: супруг в этот момент был во дворе соседнего дома, а его жена еще не вернулась с работы.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители обходят пострадавший район и выясняют, есть ли другие повреждения.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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