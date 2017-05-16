Минимальная зарплата в Украине не заморожена, её будут поднимать и в дальнейшем

На сайте Министерства социальной политики Украины появилась информация о том, что министр социальной политики Андрей Рева заявил о намерении правительства в следующем, 2018 году продолжить практику повышения в стране минимальной заработной платы.

Как заявил глава ведомства в понедельник, 15 мая, лично он и украинское правительство отстаивают свою позицию в переговорах с Международным валютным фондом о возможности дальнейшего повышения уровня минимальной заработной платы.

На сайте Министерства также сказано, что министр подчёркнул, что только в текущем, 2017 году данный показатель пересматриваться не будет, однако уже в 2018-2019 годах он будет повышен.

«Этот показатель не будет пересматриваться только в 2017 году, а в 2018—2019 годах будет повышаться с учётом возможных негативных последствий. Мы доказали расчётами необходимость повышения минимальной зарплаты в будущем и отстояли право пересмотра этого показателя в перспективе», —говорит министр.

Пожалуй, стоит напомнить, что в Украине минимальный уровень заработной платы с 1 января 2017 года составляет 3200 гривен. А ближе к концу года обещают поправить материальное положение и украинских пенсионеров, которые вышли на пенсию довольно давно. Им произведут так называемое „осовременивание“ пенсий, и в довольно ощутимых размерах, которых пенсионеры никогда не видели.

Но… это только в проектах, в случае принятия Верховной Радой Пенсионной реформы. Хотя премьер-министр Украины Владимир Гройсман настаивает на достоверности своих намерений – поднять в разумных пределах украинские пенсии…

Что касается дальнейшего повышения уровня минимальной заработной платы, то в правительстве её обещают увеличить в следующем году, как минимум, выше уровня инфляции…

Поживём – увидим. Ведь нынешнего повышения заработных плат, как свидетельствуют многие опросы, большинство населения так и не почувствовало, ведь рост всех цен и тарифов начался ещё до анонсированного повышения минимальной зарплаты, он перекрывает все увеличившиеся доходы (у кого они повысились…).

А ведь у многих они не выросли ни на копейку, особенно у пенсионеров, но цены одинаковы для всех…