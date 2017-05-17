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Рубрика: Новости Мариуполя
17-05-2017, 07:59
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Кому из мариупольцев сегодня отключат воду

Как сообщает пресс-служба КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 17 мая, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача воды по следующим адресам:

  • ул.Менделеева 10-34
  • ул.Пашковского 1-35
  • пер.Филатова 2-4а
  • пер.Лечебный 1-13
  • пр.Победы 18/5, 32
  • пр.Единства 42-68
  • д/сад № 35, 67
  • гор.больница №4
  • Медифаст
  • детская поликлиника
  • скорая помощь
  • муз.школа

А с 9:00 до 18:00 без воды останутся:

  • пр.Металлургов 84-102
  • ул.К.Либкнехта 65
  • ул.Казанцева 23-31
  • ул.Котляревского 2-8а
  • ул.Красноармейская 81/83
  • д/сад 150, №3
  • бул.Шевченко 72-76, 91-93
  • ОШ №65
  • Экорынок.

Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»