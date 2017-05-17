Кому из мариупольцев сегодня отключат воду

Как сообщает пресс-служба КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 17 мая, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача воды по следующим адресам:

ул.Менделеева 10-34

ул.Пашковского 1-35

пер.Филатова 2-4а

пер.Лечебный 1-13

пр.Победы 18/5, 32

пр.Единства 42-68

д/сад № 35, 67

гор.больница №4

Медифаст

детская поликлиника

скорая помощь

муз.школа

А с 9:00 до 18:00 без воды останутся: