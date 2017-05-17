Кому из мариупольцев сегодня отключат воду

Как сообщает пресс-служба КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 17 мая, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача воды по следующим адресам:
- ул.Менделеева 10-34
- ул.Пашковского 1-35
- пер.Филатова 2-4а
- пер.Лечебный 1-13
- пр.Победы 18/5, 32
- пр.Единства 42-68
- д/сад № 35, 67
- гор.больница №4
- Медифаст
- детская поликлиника
- скорая помощь
- муз.школа
А с 9:00 до 18:00 без воды останутся:
- пр.Металлургов 84-102
- ул.К.Либкнехта 65
- ул.Казанцева 23-31
- ул.Котляревского 2-8а
- ул.Красноармейская 81/83
- д/сад 150, №3
- бул.Шевченко 72-76, 91-93
- ОШ №65
- Экорынок.