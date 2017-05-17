Всемирный день электросвязи и информационного общества

27 марта 2006 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Резолюцию № A/RES/60/252, в которой провозгласила 17 мая Всемирным днем электросвязи и информационного общества (World Telecommunication and Information Society Day).

Этот день — профессиональный праздник всех программистов, системных администраторов, интернет-провайдеров, веб-дизайнеров, редакторов интернет-изданий и всех остальных людей, занятых в сфере информационных технологий. А цель данного праздника — способствовать повышению уровня осведомленности о возможностях, которые может принести обществам и странам использование интернета и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также о путях преодоления «цифрового разрыва».

Информационные технологии заметно изменили облик цивилизации. Они произвели настоящий взрыв в мировой экономике, в результате чего резко повысилось количество и качество выпускаемой продукции. Значение информатики, области человеческой деятельности, связанной с процессами преобразования информации с помощью компьютеров и других средств вычислительной техники, гораздо шире. Она предоставляет человечеству невероятную прежде роскошь: главными богатствами становятся информация и знания, открываются невиданные возможности самообразования.

До 2006 года этот День праздновался как Международный день электросвязи или Всемирный день телекоммуникаций (World Telecommunication Day). Этот праздник отмечался с 1969 года по решению сессии Административного совета Международного союза электросвязи.

Дата выбрана в связи с тем, что 17 мая 1865 года, после двух с половиной месяцев трудных переговоров, в Париже было подписано первое международное Телеграфное Соглашение, и был основан Международный Телеграфный Союз, с 1932 года — Международный Союз Электросвязи.

В разные годы праздник проходил под разными темами, среди которых: «Содействие развитию глобальной кибернетической безопасности», «Обеспечить связь между инвалидами», «Защита детей в киберпространстве», «Улучшение жизни сельских общин благодаря ИКТ», «Женщины и девушки в ИКТ», «ИКТ и повышение безопасности дорожного движения», «Электросвязь и ИКТ: движущие силы инноваций», «Предпринимательская деятельность в области ИКТ в интересах социального воздействия» и другие.

Международный день борьбы с гомофобией

17 мая в разных странах мира отмечается Международный день борьбы с гомофобией (International Day Against Homophobia, IDAHOBIT).

Термин «гомофобия» (Homophobia: от греческого homоs — одинаковый и phоbos — страх, боязнь) появился относительно недавно — в 1972 году. До этого явление, которое сегодня принято называть гомофобией, было общественной нормой. Для обозначения иррационального страха перед гомосексуалистами, неприятия и пренебрежения к представителям сексуальных меньшинств термин «гомофобия» впервые употребил психиатр Джордж Вайнберг (George Weinberg).

20 век был, без сомнения, самым гомофобным историческим периодом: депортация геев в концлагеря при нацистском режиме, советский ГУЛАГ, шантаж и преследования в США в эпоху маккартизма... Очевидно, все это кажется нам очень далеким. Но во многих странах положение геев остается именно таким и сейчас.

Дискриминация гомосексуалов наблюдается везде: по крайней мере, в восьмидесяти странах гомосексуальность запрещена законом, во многих странах она наказывается тюремным заключением сроком до десяти лет. Иногда закон предусматривает пожизненное заключение. И еще в десятке стран к гомосексуалам применяется смертная казнь.

Идею об учреждении 17 мая Международного дня борьбы с гомофобией подал французский писатель и ученый Луи-Жорж Тэн. День был выбран неслучайно — именно 17 мая 1990 года Генеральная ассамблея Всемирной организации здравоохранения исключила гомосексуальность из списка психических заболеваний. Тэн выразил надежду, что этот день поможет изменить к лучшему жизнь тех людей, которые в этом больше всего нуждаются.

Международный день борьбы с гомофобией официально отмечается начиная с 2003 года. И признание этого дня ставит определенные обязательства перед международным сообществом, которое уже объединилось в борьбе со многими другими формами дискриминации и социального насилия, но пока еще в большинстве государств не оказало широкой поддержки в борьбе за права секс-меньшинств.

Цели этого Дня - противодействие любому физическому, моральному и символическому насилию по отношению к людям с другой сексуальной ориентацией или гендерной идентификацией; поддержка и координация всех инициатив по всему миру, которые помогают всем гражданам достичь равных прав; проведение более широкой кампании по защите прав человека.

Так, в ряде стран, поддержавших инициативу о проведении этого Дня, ежегодно 17 мая проходят различные акции и мероприятия, кампании и флешмобы, связанные с Международным днем борьбы с гомофобией и направленные на повышение информированности населения планеты о проблеме гомофобии через СМИ, а также на продвижение законопроектов о равных правах гомосексуальных и гетеросексуальных лиц.

Пелагея Заступница, День баклушников

В этот день православная церковь чествует мученицу Пелагию Тарсийскую. Согласно житию, она родилась в 3 веке в Малой Азии, в семье знатных язычников. Девушка была очень красива и хорошо образована, поэтому император Диоклетиан решил выдать ее замуж за своего наследника. Однако, Пелагия приняла крещение и отказалась вступать в брак с приемным сыном императора. Диоклетиан вызывал девушку к себе, а увидев ее красоту, захотел сделать ее уже своей женой. Пелагия отказала императору, за что поплатилась жизнью.

В народе святая Пелагия (Пелагея) всегда считалась заступницей невинных девиц, а также всех несправедливо обиженных. Кроме того, она покровительствовала птицам.

Вечером на Пелагею опытные огородники проводили обряд, который должен был защитить посадки от нечистой силы и разных вредителей. Для этого на огород выносили надтреснутый горшок, клали в него выдернутую с корнем крапиву и ставили горшок вверх дном на самую середину средней грядки. Считалось, что любая вражья сила, прикоснувшись к жгучей крапиве, испугается и убежит с огорода.

А сам день святой Пелагии назывался еще и днем баклушников. Именно в это время рубили деревья для выделки ложек и делали заготовки — баклуши.

Именины:

Иван, Исаакий, Кирилл, Климент, Леонтий, Мария, Никита, Никифор, Николай, Пелагея