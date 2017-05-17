В Мариуполе засыпали землёй популярный проход к морю

Мариупольские любители рыбной ловли завалили грунтом половину пешеходной дорожки, ведущей к морю. Частично покрытый асфальтом два года назад подход к боковым воротам детского костно-туберкулёзного санатория засыпан землёй. Это сделали местные рыболовы, копая здесь червей.

Нужно отметить, что спуск к морю у санатория находится в аварийном состоянии. После нескольких асфальтированных метров расположена старинная брусчатка, которая местами просела, местами разрушена.

Расположенный рядом пологий спуск к морю, идущий по муниципальной дороге, блокирован собственником санатория "Металлург".