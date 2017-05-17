В Донецкой области нашли тайник с минами российского производства

В районе села Сигнальное Марьинского района силовики нашли тайник с минами российского производства.

Как рассказали в пресс-центре СБУ, схрон был обустроен в здании, где раньше была позиция ДНР. Здесь изъяли пятнадцать противопехотных мин ПМН-2, несколько комплектующих элементов от мин различных модификаций, один ящик с маркировкой «УНИ-1», а также «Свидетельство о качестве» и «Упаковочный лист» в/ч № 42754 от 05.04.2005 года (Плеханы Александровского района Владимирской области РФ).

В ведомстве уточняют: «Также свидетельством того, что найденные мины находятся на вооружении российской армии, является тот факт, что Украина, в соответствии с положениями Оттавской конвенции 1997 года о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении, ликвидировала все боеприпасы такого типа, в отличие от России, которая принципиально отказалась подписывать этот международный договор».