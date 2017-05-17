Порошенко пообещал удалить свои страницы «ВКонтакте» и в «Одноклассниках»

Президент Украины Петр Порошенко после принятого решения о запрете российских сайтов заявил, что удалит свои страницы в соцсетях ВК и «Одноклассники».

«Гибридная война требует адекватных ответов на вызовы. Поэтому в целях воздействия на оппонентов и контрпропаганды моя команда использовала страницы в некоторых российских соцсетях. Все официальные страницы Президента в этих сервисах будут закрыты. Призываю всех соотечественников немедленно выйти из российских серверов из соображений безопасности», - написал Порошенко.

Пока страницы Порошенко работают.