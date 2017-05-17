Вступил в силу закон о санкциях в отношении российских СМИ и компаний

Сегодня в правительственной газете "Урядовый курьер" опубликован указ президента, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении экономических и других санкций в отношении российских компаний, СМИ и сайтов.

Таким образом, с сегодняшнего дня запреты вступили в силу.

К слову, всего в списке 1228 физических и 468 юридических лиц. Среди них Mail.ru Group, "Яндекс", "ВКонтакте" и "Одноклассники", медиахолдинг "РБК", "Звезда", "ТНТ", "Москва Медиа", "Россия сегодня" (РИА "Новости"), "Наше радио", "НТВ-Плюс", НТВ, "Первый канал", "Россия 24", "РТР-Планета", производители антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского", "Доктор Веб" и поставщики популярных ERP-систем ООО "1С", ООО "Корпорация "Парус", ЗАО "Галактика Центр".