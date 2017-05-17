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Рубрика: Новости Украины и мира
17-05-2017, 10:47
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Харьковчане митинговали против запрета «ВКонтакте»

Уже вчера на указ президента о запрете на российские сайты и СМИ отреагировали жители Харькова. Они собрали немногочисленную акцию против блокирования соцсети «ВКонтакте».

Протестующие уверяют, что данный указ заберет у них не только общение, но и работу. «Для некоторых людей соцсети - способ зарабатывать деньги. Реклама, объявления и потсы на "стене" - это деньги. А теперь я его лишусь, - рассказал харьковчанин Евгений. - В Фейсбуке, который правительство Украины предлагает мне вместо "Вконтакте", меня лично не устраивает площадка, да и свою аудиторию я потеряю», передает 057.ua.

К выходным харьковчане обещают собрать массовые акции протеста.




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