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Рубрика: Новости Мариуполя
17-05-2017, 13:05
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В Тельманово обстрелами повреждены насосная станция, высоковольтная линия и телевышка

Издания ДНР сообщают о том, что сегодня утром Тельмановский район попал под обстрел. В результате повреждена телерадиовышка. Нарушено вещание в трех районах – Тельмановском, Волновахском и Новоазовском.

Кроме того, повреждения получила высоковольтная линия 10 кВ. Частично обесточено тельманово, ремонтные работы обещают завершить в кратчайшие сроки.

А представители коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса» заявляет об обстреле насосной станции, которая обеспечивает водой Тельманово.

«Около 02:00 была обстреляна насосная станция третьего подъема в Тельманово. Известно, что были прямые попадания. Сегодня будем осматривать повреждения и принимать решения по дальнейшим действиям», - отметили в ведомстве.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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