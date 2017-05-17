Запрет в Украине российских сайтов противоречит свободе слова - Генсек Совета Европы

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд прокомментировал решение украинских властей о введении санкций в отношении российских компаний и сайтов. И он обеспокоен тем, что этот запрет противоречит свободе слова.

«Блокировка социальных сетей, поисковых систем, почтовых служб и новостных веб-сайтов противоречит нашему общему пониманию свободы выражения мнений и свободы средств массовой информации. Кроме того, такие широкие запреты не соответствуют принципу пропорциональности», - заявил Ягланд журналистам одного из украинских изданий.