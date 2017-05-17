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Prizma


Рубрика: Новости Украины и мира
17-05-2017, 14:06
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Осовременивание пенсий и повышение с 1 октября: Кабмин одобрил пенсионную реформу Гройсмана

В ходе сегодняшнего заседания Кабинет министров поддержал законопроект о пенсионной реформе, который представил премьер-министр Владимир Гройсман.

«У меня предложение принять этот закон. Направить на Совет реформ для как можно быстрого рассмотрения. Будем работать с украинским парламентом, чтобы получать поддержку этого закона», - отметил премьер.

Законопроект, среди прочего, подразумевает повышение страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет, а также осовременивание пенсий. Повысить их премьер предлагает не с 1 декабря, как планировалось ранее, а уже с 1 октября.

Теперь законопроект должны поддержать на Совете реформ, затем - в парламенте.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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