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Рубрика: Новости Мариуполя
17-05-2017, 14:17
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Мариупольская делегация отправилась за трамваями в Чехию

Директор департамента транспорта и связи Василий Клат, начальник КП МТТУ Виталий Донев и генеральный директор ФРМ Геннадий Семенихин отправились с рабочим визитом в Чехию. В городе Брно они побывали в трамвайном и троллейбусном депо, ремонтном заводе подвижного состава и диспетчерской службе, сообщает пресс-служба горсовета.

«Мы ознакомились с опытом Чехии в сфере эксплуатации и ремонта муниципального транспорта. Это позволит более качественно организовать работу городского общественного транспорта в Мариуполе», - отметил Василий Клат.

Кроме того, мариупольцы обсудили с чехами вопрос передачи двух трамваев из Брно.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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