Мариупольская школа «оделась» в вышиванку

Сегодня в мариупольской школе №17 второй день рождения: в обновленное здание вдохнули вторую жизнь уникальными рисунками. Коллектив Творческого объединения художников и народных умельцев «Вдохновение» специально для учебного учреждения разработали уникальный орнамент, которым украсили стены здания. Таким образом, школа «оделась» в вышиванку.

Кроме того, художники Александр Слесарчук и Дмитрий Вовк нарисовали на стенах два мурала – «Украина» и «Космос». Всего на эти рисунки израсходовали около 200 баллонов с краской.

По словам педагогов, украсить свою школу предложили сами ученики. Деньги выделили градообразующие предприятия города, а родители вместе с учителями заново оштукатурили стены – полотна для будущих картин.