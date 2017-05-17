vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1362 человека и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
17-05-2017, 14:34
Просмотров: 446
Комментариев: 0
[Фото]

Мариупольская школа «оделась» в вышиванку

Сегодня в мариупольской школе №17 второй день рождения: в обновленное здание вдохнули вторую жизнь уникальными рисунками. Коллектив Творческого объединения художников и народных умельцев «Вдохновение» специально для учебного учреждения разработали уникальный орнамент, которым украсили стены здания. Таким образом, школа «оделась» в вышиванку.

Кроме того, художники Александр Слесарчук и Дмитрий Вовк нарисовали на стенах два мурала – «Украина» и «Космос». Всего на эти рисунки израсходовали около 200 баллонов с краской.

По словам педагогов, украсить свою школу предложили сами ученики. Деньги выделили градообразующие предприятия города, а родители вместе с учителями заново оштукатурили стены – полотна для будущих картин.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Две мариупольские школы вскоре могут стать украиноязычными

Уже со следующего учебного года – если решение утвердят депутаты


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»