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Рубрика: Новости Мариуполя
17-05-2017, 15:00
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Австрийские специалисты помогут избавить Мариуполь от запаха фекалий

Мариуполь через две недели посетят специалисты из Австрии для разработки проекта реконструкции очистных сооружений. Об этом сегодня сообщил главный инженер «Горводоканала» Сергей Коваль во время посещения данного подразделения КП «Мариупольское ПУВКХ».

Он уточнил, что реконструкция очистных сооружений будет проведена после выработки оптимального варианта, который предусматривает полный цикл очистки с возможностью переработки осадочного ила в электроэнергию или его использования для выработки газа.

По словам Сергея Коваля, реконструкция избавит жителей города от периодически появляющегося запаха сероводорода, принесённого с иловых сборников под Мангушем.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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