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Рубрика: Новости Донбасса
17-05-2017, 15:15
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На КПВВ в зоне АТО у мужчины нашли старинную скрипку Страдивари

На контрольном пункте пропуска «Марьинка» пограничники нашли у 51-летнего жителя Макеевки старинную скрипку 1730 года изготовления с надписью «Страдивари».

Мужчина рассказал, что направлялся из Краматорска домой. Скрипку ему дала знакомая, чтобы он отвез ее на реставрацию в Донецк. Однако никаких документов на инструмент у него не было, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 198 «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем» Уголовного кодекса Украины.

Изъятая скрипка отправлена на экспертизу, по результатам которой будет принято законное решение.

 


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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