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Рубрика: Новости Мариуполя
17-05-2017, 15:34
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Сколько денег ежемесячно теряют мариупольцы из-за сломанной сантехники

Ежемесячно сломанные бачки унитазов в квартирах мариупольцев сбрасывают в канализацию по 8 кубометров воды. Об этом сообщил главный инженер «Горводоканала» Сергей Коваль. Он отметил, что прежде при обследованиях квартир выяснялось, что, например, в девятиэтажных домах около 12% бачков текли. Из-за этого в месяц расход составлял до 7-8 кубометров воды в месяц. Теперь, при повышении тарифов на воду до 15 гривен, население более внимательно следит за состоянием сантехники.

Как результат - снижение нагрузки на очистные сооружения. Сергей Коваль отметил, что если в прошлом году на очистку поступало до 130 тысяч кубометров отходов, то сейчас в сутки перерабатывается от 90 до 104 тысяч кубометров.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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