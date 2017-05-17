В Страсбурге подписали Соглашение о безвизовом режиме между ЕС и Украиной

Только что в Страсбурге в торжественной обстановке было подписано Соглашение о безвизовом режиме между ЕС и Украиной.

Президент Украины Петр Порошенко не скрывал своих эмоций после подписания: «Сегодня абсолютный исторический день для моей страны, для моей нации, для 45 миллионов украинцев. Я абсолютно убежден, что сегодня исторический день для ЕС. Украина возвращается в европейскую семью. Украина прощается в последний раз с советской и российской империями».

Решение вступит в силу через 20 дней после опубликования в Официальном журнале ЕС. Ожидается, что это произойдет уже 11 июня.

Это соглашение даст украинцам возможность путешествовать без виз во все страны Шенгенской зоны, кроме Ирландии и Великобритании. Кроме того, украинцы смогут посещать четыре страны, не входящие в ЕС: Исландию, Норвегию, Швейцарию и Лихтенштейн.