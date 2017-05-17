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Рубрика: Культура
17-05-2017, 16:45
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#соТворение: мариупольцам покажут экспериментальную постановку

20 мая мариупольский народный театр «Театромания» презентует необычную постановку #соТворение. Это далеко не классическое выступление, а история, которая потребует от зрителя включить воображение.

Режиссеры постановки - Антон Тельбизов и Ольга Самойлова. При написании сценария они использовали фрагменты стихотворений харьковского барда Владимира Васильева, писателя Владимира Леви, поэтессы Натальи Ромашкиной и вьетнамского мыслителя Тхить Нать Ханя.

«Зрителю придется включить все свое воображение и образное мышление. В «Сотворении» подняты сложные вопросы, которые мы показываем с помощью метафор, пластических этюдов, монологов героев. Требовательному театроману будет интересно посмотреть не классическую постановку. А молодой зритель получит возможность познакомиться с современными театральными жанрами», - рассказывает режиссер Антон Тельбизов.

Премьера спектакля состоится 20 мая в 17.00 во Дворце культуры «Молодежный».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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