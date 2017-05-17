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Рубрика: Новости Украины и мира
17-05-2017, 17:44
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Украинские мобильные операторы начали блокировать российские сайты

Мобильные операторы «Киевстар», Vodafone Украина и lifecell подготовили совместное заявление и сообщили, что уже начали блокирование российских сайтов, которые попали в санкционный список.

Напомним, согласно указу президента, украинцам должны заблокировать доступ к веб-ресурсам «ВКонтакте», «Одноклассники», всем сервисам Yandex и Mail.ru и др.

Выполняя требования указа, телеком-операторы начинают технические мероприятия по ограничению предоставления услуг доступа к указанным веб-сайтам в соответствии с техническими возможностями.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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