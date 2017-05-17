Завтра Мариуполь отметит День вышиванки

Завтра, 18 мая, в Мариуполе пройдут мероприятия ко Дню вышиванки. В этот день состоится традиционный парад. Колонна начнет формироваться в 16:30 на пересечении проспектов Мира и Металлургов, в 17:00 она двинется к Драмтеатру. Участником парада сможет стать каждый желающий в вышиванке и с национальной атрибутикой, сообщает пресс-служба горсовета.

После этого на Театральной площади устроят флешмоб. Здесь будут работать разные локации: фестиваль уличной еды, оркестр, концерт творческих коллективов, ярмарка сувенирной продукции и показ вышиванок из разных регионов Украины.

В 20:00 состоится показ фильма «Наследие нации».

На следующий день, 19 мая, с 16.00 до 18.00 для мариупольцев и гостей города пройдет праздничная развлекательно-информационная программа от Музея народного быта - «Этнографическая мастерская», которая развернется во дворе (ул. Георгиевская, 55). Гостей ожидают мастер-классы по вышивке, плетению, созданию куклы-мотанки, гончарному мастерству, а также познавательная программа, выступление ансамбля «Живые родники» и чтение значений вышиванок.