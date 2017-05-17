Игры со смертью: в Донецкой области спасли 14-летнюю участницу «группы смерти», которая резала свое тело и готовилась к суициду

На днях в правоохранительные органы обратились медики Марьинского района, которые сообщили о подозрительном состоянии 14-летней школьницы. Во время планового осмотра школьный врач обнаружил на теле девочки многочисленные рубцы и порезы, причем как на ногах и руках, так и на лице.

Как выяснилось, девочка вступила в одну из «групп смерти» в интернете, где подростки обсуждали способы покончить жизнь самоубийством и выкладывали фото. Куратор группы убедил школьницу, что она никому не нужна, и предложил поиграть в игру – делать порезы на своем теле. Конечная задача – суицид, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

При этом мать не замечала странного поведения дочери, а учителя заверили, что их воспитанница хорошо училась и не пропускала занятия.

Сейчас с несовершеннолетней работают специалисты. Сотрудники ювенальной превенции ограничивают доступ ребенка к сети интернет, а также проводят профилактическую работу с ее родителями, учителями и сверстниками.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.15 и ст. 120 (Доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Украины.