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Рубрика: Новости Мариуполя
17-05-2017, 19:28
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В Мариуполе пьяная мать выгнала из дома 13-летнего сына

В Приморском районе Мариуполя правоохранители посетили подучетные семьи. Дверь одной из квартир открыла 32-летняя женщина, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ранее она попадала в поле зрения стражей порядка за ненадлежащее воспитание сына.

Дома был и ее 13-летний сын. Мальчик пожаловался на то, что мать до прихода гостей выгнала его из дома. Несколько минут назад она приказала ему собрать вещи и идти жить к отцу, сообщает пресс-служба горуправления полиции.

В отношении нее составлены административные материалы по ст.184 «Неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей» КУоАП.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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