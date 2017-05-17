В люке у Старокрымского кладбища нашли трупы пенсионеров, пропавших несколько лет назад

Сегодня в люке в районе Старокрымского кладбища прохожий нашел два трупа. Одежда и другие детали указывают на то, что погибшие – супруги Возняковы, пропавшие несколько лет назад.

Сообщение о пропаже пенсионеров правоохранители получили в мае 2015 года от их племянника. Родственник рассказал, что дяди и тети нет дома, связь с ними оборвана. Дверь в дом заперта, однако со двора пропала машина главы семейства, пишет пресс-служба областного главка полиции.

Через несколько недель машина была найдена на территории садового товарищества «Коксохимовец». В салоне были пятна крови и земля. Сомнений не было – супруги убиты.

«Выяснилось, что потерпевшие имели определенную сумму денег, которую при осмотре мы не нашли, то есть можно считать, что преступление было совершено из корыстных побуждений. Кроме того, при более тщательном осмотре места жительства пары с привлечением сотрудников кримлаборатории были обнаружены на стенах замытые кровавые следы», - рассказывает заместитель начальника отдела управления уголовного розыска ГУНП в Донецкой области Валерий Ефремов.

До сегодняшнего дня продвижения в этом деле не было. С точки зрения поисковой работы, наличие трупов будет способствовать существенным сдвигам в деле Возняковых и установлению лица, обрекшего пенсионеров на смерть.