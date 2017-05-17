В Мариуполе военные водолазы обезвредили мину на корабле

Сегодня военные водолазы провели учения на побережье Азовского моря в Мариуполе. Цель – справиться с поставленными задачами в условиях нулевой видимости.

Сначала водолазы устанавливали под водой специальный тренажер – так называемый козерог. Справиться надо было, пока в баллоне не закончится воздух – и это на 6-метровой глубине, где ил, холодная вода и сильное течение.

Далее в воде необходимо было найти мину. У водолазов на это ушло около получаса. И последняя задача – обезвредить взрывное устройство, установленное на корпусе судна.

До учений водолазы несколько дней тренировались в бассейне. При этом программу занятий составляли волонтеры.

Инструкторы в результате остались довольны навыками водолазов.