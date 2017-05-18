Ежегодно 18 мая музейные работники всего мира отмечают свой профессиональный праздник. И, конечно, те из нас, кто с нетерпением ожидает очередного похода в краеведческий музей своего города или встречи с раритетными экспонатами Эрмитажа или Лувра, также причастны к сегодняшнему празднику.



Международный день музеев появился в календаре в 1977 году, когда на очередном заседании Международного совета музеев было принято предложение российской организации об учреждении этого культурного праздника. С 1978 года Международный день музеев стал отмечаться более чем в 150 странах.



По определению ICOM, музеи являются институтами на службе у общества и его развития.



По словам Жака Перо, экс-президента ICOM, «музеи должны занять место в сердце общества и быть открытыми общественности. Развитие наших учреждений зависит в большой степени от помощи общественности, и мы должны предложить ей возможность поддержать наши цели и принять участие в нашей работе. Таким образом, необходимо, чтобы музеи и общество работали вместе, в духе творчества и инноваций».



Принято считать, что через музеи общество выражает свое отношение к историко-культурному наследию, и с этим трудно не согласиться. Собирая и храня памятники материальной и духовной культуры, музеи ведут большую научно-просветительную и образовательно-воспитательную работу.



Каждый год праздник имеет свою определенную тему, посвященную вопросам музейной деятельности, например, таким, как незаконный вывоз музейных ценностей, роль музеев в повышении культуры общества и многие другие. В 2009 году тема Международного дня музеев была определена словами - «Музеи и туризм». В 2010 году темой Дня стали слова - «Музеи во имя социальной гармонии», в 2011 - «Музеи и Память». В 2012 году, когда Международный день музеев отмечал свое 35-летие, темой Дня стала - «Музеи в меняющемся мире. Новые вызовы, новое вдохновение». 2013 год был обозначен темой - «Музеи (Память + Креативность) = Социальные изменения», слоганом 2014 года стали слова - «Музейные коллекции объединяют», в 2015-м - «Музеи и устойчивое развитие общества», в 2016 году - «Музеи и культурные ландшафты». Темой Дня музеев в 2017 году стала - «Музеи и спорная история: говорим о сложном в музеях».



В сам же праздник многие музеи в разных странах мира открывают свои двери для всех желающих совершенно бесплатно, готовят новые экспозиции, тематические лекции, экскурсии, научные чтения. Нередко к этому важному культурному событию приурочено и проведение тематических фестивалей, самый знаменитый из которых - «Ночь музеев», ставший в последние годы очень популярным. Он проводится во многих городах мира, как правило, в ночь с субботы на воскресенье, ближайшую к 18 мая.



Праздничные мероприятия могут продолжаться один день, выходные или целую неделю. Главное, чтобы их суть соответствовала принципу: «Музеи являются важным средством культурного обмена, обогащения культур и развития взаимопонимания, сотрудничества и мира между людьми».



Арина Капустница, Арина Рассадница

В этот день отмечается память Ирины (в русской традиции — Арины) Македонской, которая стала первой женщиной, почитаемой в лике великомучеников. Она родилась в 1 веке в семье язычника Ликиния, правителя одной из областей Македонии. Ее обучением занимался наставник Апелиан, который был христианином, хотя и скрывал это.



Впоследствии девушка и сама приняла христианство. Когда ее отец оставил свой пост, на его место пришел другой правитель — Седекия, который начал гонения против христиан. Истязаниям подверглась и Ирина, однако пытки не причинили ей вреда. Она прожила долгую жизнь, прославившись способностью исцелять больных.



На Арину, как и на Марфу, на Руси высаживали рассаду на грядки — главным образом, капусту и огурцы. Кстати, считалось, что этим должны заниматься только женщины — и желательно в полном одиночестве, чтобы никто не сглазил. Посадив первый росток капусты, его покрывали большим горшком, а горшок — белой скатертью, чтобы вилки получились такие же большие, белые и тугие. По краям грядки сеяли крапиву, которая должна была отпугнуть нечистую силу и вредных насекомых. При этом говорили: «Крапиву — чертям, капусту — нам!».



Капуста была одним из самых любимых в народе овощей. О ней складывали множество поговорок: «Без капусты щи не густы»; «Премудрость во щах, сила в капусте»; «Для чего огород городить, если капусты не садить?».



Проводили в этот день и другие сельскохозяйственные работы — например, выжигали покосы, чтобы избавиться от старой, высохшей травы. По этому поводу существовала поговорка: «На Ирину худая трава из поля вон».



«Капусткой» также называли один из видов хоровода, распространенный в северных регионах. Он образуется так: парень заводит песню и образует цепь из играющих, беря за руку то одного, то другого.



Именины:



Адриан, Ирина (Арина), Яков