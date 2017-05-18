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Рубрика: Новости Донбасса
18-05-2017, 08:09
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В Красногоровке в школу угодили несколько снарядов

На Донетчине под обстрел попало учебное заведение, куда угодили несколько снарядов. Обошлось без пострадавших, сообщает пресс-служба штаба АТО.

“Около 15 часов в населенном пункте Красногоровка в результате обстрела несколько мин калибра 82 мм попали в здание местной общеобразовательной школы № 1. К счастью, в этот момент детей и учителей в школе не было”, — говорится в сообщении.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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