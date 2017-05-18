На окраине Ясиноватой под обстрел попал поселок Крутая Балка, по которому было выпущено около 18 мин. Есть пострадавшие среди местного населения.
«В 19:00 в Крутой Балке по адресу Широкая, 4 погибла женщина 1955 года рождения, а также по улице Широкая, 29 ранение получил мужчина 1983 гора рождения», — сообщили ДАН в горадминистрации Ясиноватой.
Раненый находится в тяжелом состоянии в ясиноватской больнице. Ему оказывается специализированная медицинская помощь
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- На окраине Ясиноватой при обстреле погиб мирный житель, еще один - ранен
Рубрика: Новости Донбасса
18-05-2017, 08:42
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На окраине Ясиноватой при обстреле погиб мирный житель, еще один - ранен
На окраине Ясиноватой под обстрел попал поселок Крутая Балка, по которому было выпущено около 18 мин. Есть пострадавшие среди местного населения.
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»