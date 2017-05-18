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Рубрика: Новости Донбасса
18-05-2017, 08:42
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На окраине Ясиноватой при обстреле погиб мирный житель, еще один - ранен

На окраине Ясиноватой под обстрел попал поселок Крутая Балка, по которому было выпущено около 18 мин. Есть пострадавшие среди местного населения.

«В 19:00 в Крутой Балке по адресу Широкая, 4 погибла женщина 1955 года рождения, а также по улице Широкая, 29 ранение получил мужчина 1983 гора рождения», — сообщили ДАН в горадминистрации Ясиноватой.

Раненый находится в тяжелом состоянии в ясиноватской больнице. Ему оказывается специализированная медицинская помощь




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