Как сообщает пресс-служба КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 18 мая, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача воды по улице 9 Авиадивизии, 38.
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- Какие дома в Мариуполе сегодня останутся без воды
Рубрика: Новости Мариуполя
18-05-2017, 08:57
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Какие дома в Мариуполе сегодня останутся без воды
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»