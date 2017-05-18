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Рубрика: Новости Мариуполя
18-05-2017, 08:57
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Какие дома в Мариуполе сегодня останутся без воды

Как сообщает пресс-служба КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 18 мая, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача воды по улице 9 Авиадивизии, 38.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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