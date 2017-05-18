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  • Золотой дубль: вслед за чемпионством, «Шахтер» выиграл Кубок Украины по футболу

Рубрика: Спорт
18-05-2017, 09:14
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[Фото] [Видео]

Золотой дубль: вслед за чемпионством, «Шахтер» выиграл Кубок Украины по футболу

17 мая на харьковском стадионе "Металлист" донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" играли финальный матч Кубка Украины.

"Оранжево-черные" активнее начали встречу и уже на 6-й минуте получили право на пенальти. Марлос пробил по центру, но мяч попал в перекладину. Тем не менее дончане продолжали владеть территориальным преимуществом.

Во втором тайме команды заиграли смелее, стараясь отвечать атакой на атаку. Под конец поединка на 80-й минуте футболисты "Шахтера" таки добились своего. Марлос красиво пробил в дальний верхний угол – 1:0. В оставшиеся минуты "горняки" удержали победный счет.

"Шахтер" завоевывает Кубок Украины в 11-й раз и делает "золотой дубль" в сезоне – 2016/17!


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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