Золотой дубль: вслед за чемпионством, «Шахтер» выиграл Кубок Украины по футболу

17 мая на харьковском стадионе "Металлист" донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" играли финальный матч Кубка Украины.
"Оранжево-черные" активнее начали встречу и уже на 6-й минуте получили право на пенальти. Марлос пробил по центру, но мяч попал в перекладину. Тем не менее дончане продолжали владеть территориальным преимуществом.
Во втором тайме команды заиграли смелее, стараясь отвечать атакой на атаку. Под конец поединка на 80-й минуте футболисты "Шахтера" таки добились своего. Марлос красиво пробил в дальний верхний угол – 1:0. В оставшиеся минуты "горняки" удержали победный счет.
"Шахтер" завоевывает Кубок Украины в 11-й раз и делает "золотой дубль" в сезоне – 2016/17!