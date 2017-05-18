Власти Мариуполя направят средства от перевыполнения бюджета на решение транспортных проблем

За первый квартал 2017 года Мариуполю удалось перевыполнить поступления в местную казну. Перевыполнение бюджета произошло за счет налоговых поступлений градообразующих предприятий, а также благодаря развитию малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба горсовета.



По словам мэра Вадима Бойченко, эти средства направят на решение ключевых проблем Мариуполя.



«За первый квартал мы сэкономили более 55 млн грн. Эту экономию мы направляем на острейшую проблему Мариуполя - приобретение муниципального транспорта. Мы планируем приобрести в этом году 12 автобусов и запустить еще один полноценный маршрут №12, расширить и закрыть те узкие места, которые были характерны для нашего города - это поселок Моряков, Курчатов, МКР «Черемушки», - отметил Вадим Бойченко.



Кроме того, благодаря перевыполнению бюджета и экономии через систему «ProZorro», будет объявлен тендер на капитальный ремонт дорог пяти ключевых улиц. Также в Мариуполе уже есть возможность раньше законодательного срока повысить заработную плату младшему педагогическому персоналу.