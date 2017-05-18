С приходом весны в акватории Азовского моря активизировались браконьеры. И несмотря на то, что потепление сейчас незначительное, рыбаки все же выходят на воду. Об этом рассказал начальник отдела "Ялта" пограничной службы Сергей Сергейчук.
Граждан, промышляющих незаконным выловом рыбы, пограничники задерживают совместно с отрядами морской охраны.
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Рубрика: Новости Мариуполя
18-05-2017, 10:41
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В Азовском море все чаще стали ловить браконьеров
С приходом весны в акватории Азовского моря активизировались браконьеры. И несмотря на то, что потепление сейчас незначительное, рыбаки все же выходят на воду. Об этом рассказал начальник отдела "Ялта" пограничной службы Сергей Сергейчук.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»