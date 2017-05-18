Условия въезда в страны ЕС: сколько надо минимум денег с собой для путешествий

На интерактивной карте опубликована информация о требованиях определенных стран к минимальной сумме средств, которые необходимо иметь, и документов, которые могут служить подтверждением наличия средств для существования. Карта подготовлена проектом "Подорожуй відповідально".



Страны, о которых загружена информация, выделены ярким зеленым цветом, и обозначены надписями на украинском языке.



Чтобы узнать базовую сумму необходимых средств для страны, нужно щелкнуть на нее или на ее название на карте. Для получения более подробной информации нужно перейти по ссылке, которая появляется после клика.



Карту можно увеличивать и уменьшать.



Карта обновляется. Ее можно посмотреть ЗДЕСЬ.