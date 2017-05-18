В Мариуполе в этом году традиционно будет проводиться смотр-конкурс «Наш двор», который пользуется большой популярностью среди горожан, сообщает пресс-служба горсовета.
«Основная цель конкурса - чистота и порядок в нашем городе», - подчеркнул директор ДРЖКИ Игорь Бабек.
Выбирать лучшие дворы будут в семи номинациях: «Лучший комитет самоорганизации населения»; «Лучший двор, благоустройство которого выполнено с активным участием жителей»; «Лучший подъезд»; «Благоустроенная территория лечебного учреждения»; «Лучший благоустроенный двор объектов образования»; «Лучшая улица частного сектора»; «Лучший дом».
Конкурс «Наш двор» пройдет с 1 июня до 1 сентября.
Все инициативные группы жителей, детских садов, школ, частного сектора могут подать заявку на участие в нем в районную администрацию по месту жительства.
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Для инициативных жителей Мариуполя объявлен традиционый конкурс «Наш двор»
В Мариуполе в этом году традиционно будет проводиться смотр-конкурс «Наш двор», который пользуется большой популярностью среди горожан, сообщает пресс-служба горсовета.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»