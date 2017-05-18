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Рубрика: Новости Мариуполя
18-05-2017, 11:46
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В обстрелянном Тельманово восстановили водо- и энергоснабжение

Как мы уже писали ранее, вчера утром Тельмановский район попал под обстрел. Были повреждены насосная станция, высоковольтная линия и телевышка.

Аварийные бригады в оперативном порядке восстановили нарушенное водо- и энергоснабжение поселка. «У нас все восстановлено. Свет есть везде, также жители в прежнем режиме получают воду», — сообщил ДАН глава Тельмановской райадминистрации Александр Сурсяков.

Завершить восстановление телевышки планируют к концу недели, если обстрелы не повторятся. В данный момент ведутся ремонтные работы.




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Редакция «Мариупольских новостей»