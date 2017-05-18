Центр Мариуполя перекроют, пассажирский транспорт пустят в объезд

В связи с проведением праздника «Вышиванок» 18 мая 2017 года с 16:00 до 18:00 закрывается движение транспортных средств на участке: от светофора на перекрестке ул. Университетская - пр. Металлургов (центральный ЗАГС) - пр. Мира (подземный переход) до «Драматического театра» (пешеходная зона).



Движение автобусов, работающих в режиме маршрутного такси, будет осуществляться по следующим схемам:



№ 24т, 124, 156, 118, 145, 146, 132 - пр. Металлургов, ул. Соборная, ул. Казанцева, пр. Мира, далее по маршруту. В обратном направлении: пр. Мира, ул. Казанцева, ул. Университетская, вокруг «Драматического театра», ул. Соборная, пр. Металлургов, далее по маршруту.



№ 110, 150 - пр. Мира, ул. Казанцева, ул. Университетская, далее по маршруту. В обратном направлении: ул. Куинджи, пр. Мира, вокруг «Драматического театра», ул. Соборная, ул. Казанцева, пр. Мира, далее по маршруту .



№ 112, 117, 153 - пр. Мира, ул. Соборная, ул. Казанцева, пр. Мира, далее своим маршрутом. В обратном направлении: пр. Мира, ул. Казанцева, ул. Университетская, пр. Мира, далее по маршруту.



№ 136, 123 - пр. Металлургов, ул. Соборная, ул. Казанцева, ул. Университетская, далее по маршруту. В обратном направлении по маршруту.



№ 131 - пр. Металлургов, ул. Соборная, ул. Казанцева, пр. Мира, далее по маршруту. В обратном направлении: пр. Мира, ул. Казанцева, ул. Университетская, пр. Мира, далее по маршруту.



№ 105 - пр. Металлургов, ул. Соборная, ул. Казанцева, ул. Университетская, далее по маршруту. В обратном направлении по маршруту



№ 108, 104 - пр. Металлургов, ул. Соборная, ул. Казанцева, пр. Нахимова, далее по маршруту. В обратном направлении по маршруту.



№ 157 - пр. Мира, ул. Соборная, ул. Казанцева, ул. Университетская, пр. Нахимова, далее по маршруту. В обратном направлении по маршруту.



№ 114 - пр. Металлургов, ул. Соборная, ул. Казанцева, пр. Мира, далее по маршруту. В обратном направлении: пр. Нахимова, ул. Университетская, вокруг «Драматического театра», ул. Соборная, пр. Металлургов, далее по маршруту.



Движение троллейбусов будет осуществляться по следующим схемам:



№1 – закрыт.



№2 направлением: ТФД - к-т «Азовсталь – Пригородная автостанция №2 – ул. Громовой пр. Нахимова – ТФД.



№4 направлением: ТФД - Драмтеатр – Пригородная автостанция №2 – ул. Громовой пр. Нахимова – ТФД.



№10 направлением: ТФД - Ж/д вокзал – Пригородная автостанция №2 – ул. Громовой пр. Нахимова – ТФД.



№13 направлением: ТФД – Кальмиусский рынок - Пригородная автостанция №2 – ул. Громовой пр. Нахимова – ТФД.



№5, 11, 15 объездным направлением по ул. Университетской и ул. Соборной.