Центр Мариуполя перекроют, пассажирский транспорт пустят в объезд

В связи с проведением праздника «Вышиванок» 18 мая 2017 года с 16:00 до 18:00 закрывается движение транспортных средств на участке: от светофора на перекрестке ул. Университетская - пр. Металлургов (центральный ЗАГС) - пр. Мира (подземный переход) до «Драматического театра» (пешеходная зона).
Движение автобусов, работающих в режиме маршрутного такси, будет осуществляться по следующим схемам:
№ 24т, 124, 156, 118, 145, 146, 132 - пр. Металлургов, ул. Соборная, ул. Казанцева, пр. Мира, далее по маршруту. В обратном направлении: пр. Мира, ул. Казанцева, ул. Университетская, вокруг «Драматического театра», ул. Соборная, пр. Металлургов, далее по маршруту.
№ 110, 150 - пр. Мира, ул. Казанцева, ул. Университетская, далее по маршруту. В обратном направлении: ул. Куинджи, пр. Мира, вокруг «Драматического театра», ул. Соборная, ул. Казанцева, пр. Мира, далее по маршруту .
№ 112, 117, 153 - пр. Мира, ул. Соборная, ул. Казанцева, пр. Мира, далее своим маршрутом. В обратном направлении: пр. Мира, ул. Казанцева, ул. Университетская, пр. Мира, далее по маршруту.
№ 136, 123 - пр. Металлургов, ул. Соборная, ул. Казанцева, ул. Университетская, далее по маршруту. В обратном направлении по маршруту.
№ 131 - пр. Металлургов, ул. Соборная, ул. Казанцева, пр. Мира, далее по маршруту. В обратном направлении: пр. Мира, ул. Казанцева, ул. Университетская, пр. Мира, далее по маршруту.
№ 105 - пр. Металлургов, ул. Соборная, ул. Казанцева, ул. Университетская, далее по маршруту. В обратном направлении по маршруту
№ 108, 104 - пр. Металлургов, ул. Соборная, ул. Казанцева, пр. Нахимова, далее по маршруту. В обратном направлении по маршруту.
№ 157 - пр. Мира, ул. Соборная, ул. Казанцева, ул. Университетская, пр. Нахимова, далее по маршруту. В обратном направлении по маршруту.
№ 114 - пр. Металлургов, ул. Соборная, ул. Казанцева, пр. Мира, далее по маршруту. В обратном направлении: пр. Нахимова, ул. Университетская, вокруг «Драматического театра», ул. Соборная, пр. Металлургов, далее по маршруту.
Движение троллейбусов будет осуществляться по следующим схемам:
№1 – закрыт.
№2 направлением: ТФД - к-т «Азовсталь – Пригородная автостанция №2 – ул. Громовой пр. Нахимова – ТФД.
№4 направлением: ТФД - Драмтеатр – Пригородная автостанция №2 – ул. Громовой пр. Нахимова – ТФД.
№10 направлением: ТФД - Ж/д вокзал – Пригородная автостанция №2 – ул. Громовой пр. Нахимова – ТФД.
№13 направлением: ТФД – Кальмиусский рынок - Пригородная автостанция №2 – ул. Громовой пр. Нахимова – ТФД.
№5, 11, 15 объездным направлением по ул. Университетской и ул. Соборной.
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Центр Мариуполя перекроют, пассажирский транспорт пустят в объезд
В связи с проведением праздника «Вышиванок» 18 мая 2017 года с 16:00 до 18:00 закрывается движение транспортных средств на участке: от светофора на перекрестке ул. Университетская - пр. Металлургов (центральный ЗАГС) - пр. Мира (подземный переход) до «Драматического театра» (пешеходная зона).
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»